У Підмосковʼї спалахнула потужна пожежа

У Росії видався неспокійний вечір. Зокрема, поблизу Москви спалахнула потужна пожежа.

У Росії заявляють, що на складі з газовими балонами у підмосковному Подільську сталась пожежа. Водночас місцеві стверджують, що чули вибухи, передає 24 Канал.

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Дим видно за кілька кілометрів

За словами місцевих, після вибуху вони побачили полум'я у районі складських приміщень на вулиці Кутузовській.

У Підмосков'ї пожежа: дивіться відео

Дим від пожежі видно за кілька кілометрів від місця події. За попередньою інформацією, там розташований склад із продажу технічних та медичних газових балонів.

Дим від пожежі видно за кілька кілометрів: дивіться відео

Точної інформації про причини виникнення пожежі та постраждалих наразі немає. На місці працює кілька розрахунків МНС.

У Росії міг загорітись склад: дивіться фото

У Бєлгороді чули вибухи