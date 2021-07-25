Плавають дороги та станції метро: потужна злива спричинила потоп у Лондоні – відео

У Лондоні 25 липня суттєво погіршилася погода – пройшли потужні зливи та грози. Унаслідок великої кількості опадів затопило деякі райони британської столиці.

Протягом декількох годин до рятувальників надійшло близько 300 дзвінків. Люди здебільшого повідомляли про підтоплення підвалів і доріг.

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Закрили станції метро та дороги

Багато шляхів у Лондоні закрили через велику кількість води зокрема:

тунель Блекуолл;

автомагістраль A12;

частини Північного кільцевого шосе.

Зазначається також, що на інших маршрутах фіксували тривалі затори.

У столиці Великої Британії через потужні зливи закрили вісім підземних і одну наземну станцію метро.

У соцмережах публікують відео затоплених доріг, станцій метро та магазинів

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