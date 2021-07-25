Плавають дороги та станції метро: потужна злива спричинила потоп у Лондоні – відео
25 липня 2021 , 23:35Читать новость на русском
Джерело:BBC
У Лондоні 25 липня суттєво погіршилася погода – пройшли потужні зливи та грози. Унаслідок великої кількості опадів затопило деякі райони британської столиці.
Протягом декількох годин до рятувальників надійшло близько 300 дзвінків. Люди здебільшого повідомляли про підтоплення підвалів і доріг.
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Закрили станції метро та дороги
Багато шляхів у Лондоні закрили через велику кількість води зокрема:
- тунель Блекуолл;
- автомагістраль A12;
- частини Північного кільцевого шосе.
Зазначається також, що на інших маршрутах фіксували тривалі затори.Зверніть увагу! У столиці Великої Британії через потужні зливи закрили вісім підземних і одну наземну станцію метро.
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