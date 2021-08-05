Потужна злива затопила Хмельницький: місто "попливло" – відео

Сильна злива та град накрили Хмельницький 4 серпня. Найбільше постраждала вулиця Заречанська.

Град як сливка, та сап борди та дорозі

Загалом злива тривала близько 30 хвилин. Однак після нетривалого прояснення негода знову повернулася.

Читайте також Львівщину накриють потужні грози: синоптики оголосили штормове попередження

Невеликий град місцями змінювався на крижані кульки розміром зі сливку. Шквальний вітер сягав 15 метрів на секунду.

Засмічена стара дощова каналізація не могла впоратися з таким навантаженням. На деяких вулицях міста вода била фонтанами з-під отворів водостічних комунікацій.

Хмельницький затопив сильний дощ / Фото "Апостроф", "Depo Хмельницький", соціальні мережі

На відео місцевих мешканців видно, що автомобілі просто "пливуть" вулицями міста, а водії штовхають їх. Водночас люди ходять по коліна у воді, а підземні переходи – затоплені. У мережі також з'явилося кумедне відео, як чоловік плив на сап борді та відштовхувався веслом.

Дивіться відео наслідків негоди у Хмельницькому:

Асфальт "поплив" разом з водою: відео