Потужні антитерористичні навчання СБУ: Україна посилює захист кордону з Білоруссю

Україна посилила захист кордону з Білоруссю. Зокрема Служба безпеки провела антитерористичні навчання на межі з сусідньою державою.

Усе через "Захід 2021" – спільні російсько-білоруські навчання, в яких беруть участь 200 тисяч військових, літаки та бойова техніка. Відтак українські прикордонники залучили додаткові сили та спецпідрозділи.

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СБУ провела антитерористичні навчання на Рівненщині

Біля міжнародного пункту пропуску "Городище", що на Рівненщині, працівники СБУ затримували групу умовних диверсантів. Ті намагалися прорватись на територію Білорусі.

Силовики спрацювали професійно, визначили місце засіки. Завдяки броньованій техніці машину зупинили і знешкодили терористів.

Навчання відбулися в умовах, максимально наближених до реальних. Все, аби запобігти диверсійним і терористичним загрозам. Відпрацювання проходило вздовж усього кордону з Білоруссю.

За словами начальника штабу координаційної групи антитерористичного центру при СБУ Олександра Пижа, найважче було саме в болотистій місцевості. Адже кінологічну службу не завжди можна використати.

Найголовніше – отримання інформації від місцевого населення, щоб виставити там свої групи, де може з'явитися противник,

– розповів він.

Прикордонники патрулюють кордон з Білоруссю

Прикордонники вдень та вночі патрулюють ці ділянки. Вони збільшили кількість нарядів. Інспектори обходять територію на межі з Білоруссю, оглядають контрольно-слідову смугу на державному кордоні.



Прикордонники на кордоні з Білоруссю / Скриншот з відео 24 каналу

За 200 метрів від нульового кілометра, з білоруського боку, розташований пункт пропуску "Верхній Теребежів". З українського – міжнародний автомобільний пункт пропуску "Городище".

Пункт пропуску не функціонує з березня 2020 року через коронавірус. Прохід і проїзд заборонений,

– повідомила інспекторка прикордонної служби Руслана Мазанович.

І хоч цей пункт пропуску закритий, українські прикордонники все одно напоготові.

"Залучено всі необхідні ресурси, зокрема, спецпідрозділ. Крім того, наряди цілодобово патрулюють кордон зі службовими собаками. Також авіація, катери Держприкордонслужби", – підкреслив начальник пресслужби Житомирського прикордонного загону Юрій Шахрайчук.

Прикордонники запевнили, наразі ситуація контрольована.

Зверніть увагу! Російсько-білоруські навчання "Захід-2021" завершилися 16 вересня. Далі їхня техніка та військові мають повернутись у місця дислокації.