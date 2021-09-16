Потужні грози й зливи: в Україні – штормове попередження

Синоптики кажуть про штормове попередження в Україні 17 вересня. Захід накриють дощі з грозами. Особливо складну ситуацію прогнозують в Карпатах.

Грози прогнозують вдень у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях. Литимуть значні дощі. Рівень небезпечності – жовтий.

До теми Потужні грози й похолодання до +5 градусів: Україну накриє негода

Сильні зливи прогнозують у Карпатах. Там рівень небезпечності буде помаранчевий.

Пожежна небезпека

Також 17 вересня в Україні, крім західних, більшості північних та Вінницької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Штормове попередження / Карта Укргідрометцентру

Що ще прогнозують на п'ятницю

Температура повітря у західних областях становитиме +19...+21 градус. Натомість на Сході буде сухо й тепло. Обіцяють +20...+22 градуси. На Півдні – ще тепліше, стовпчики термометрів піднімуться до +22...+24 градуси.

У Києві буде триматися хмарна погода. Удень і ввечері очікують дощ.