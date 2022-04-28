Потужні обстріли Лисичанська: окупанти знищили 13 будинків, – Гайдай

Російські окупанти потужно обстріляли Лисичанськ на Луганщині. Внаслідок атаки зруйновано 13 будинків.

Лисичанськ обстрілювали впродовж усієї доби 27 квітня. Про це повідомив голова Луганської ОВА.

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Внаслідок обстрілів спалахує безліч пожеж. Займання відбуваються майже по всій території, а це практично 100 квадратних кілометрів. Загалом за добу окупанти знищили 13 будинків.

Так, минулої ночі сталося потрапляння у 2 будинки – загасили. Набагато складніша ситуація була вдень, коли полум’я охопило одразу 8 будинків. А вже під вечір росіяни влучили ще у 3,

– пише Сергій Гайдай.



Руйнування в Лисичанську / Фото Сергій Гайдая

Можуть бути загиблі

Наразі в Лисичанську розбирають завали. Голова Луганської ОВА каже, що, за попередніми даними, є загиблі. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Рада".

Сергій Гайдай додає, що російські окупанти ціляться в житлові райони Лисичанська. Адже на 99 відсотків ворог потрапляє в будинки людей.

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