Потужні вітри пронесуться Україною: синоптики оголосили штормове попередження

В Україні 17 лютого прогнозують суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильний вітер у всіх областях.

Водночас на території Львівщини та Прикарпаття прогнозують опади – значний мокрий сніг і дощ. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

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В Україні 17 лютого пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, у Карпатах 25 – 30 метрів на секунду, значний дощ з мокрим снігом (І рівень небезпечності, жовтий),

– повідомили синоптики.



В Україні оголосили штормове попередження / Дані Укргідрометцентру

Як поводитись під час стихійного лиха

Закрийте вікна та відійдіть від них подалі. Перейдіть в безпечне місце.

Сховайтеся у внутрішніх приміщеннях – коридорі, ванній кімнаті, коморі або підвалі. Не намагайтесь перейти в іншу будівлю – це небезпечно. В жодному разі не користуйтеся ліфтами.

Уникайте хитких будівель, якщо лихо застало вас на вулиці.

По можливості заховайтеся в підвал найближчого будинку та перечекайте негоду.

Якщо ви на відкритій місцевості, притисніться до землі, захищаючи голову.

Негода в Україні: що відомо

З початку 2022 року кілька разів оголошували штормові попередження через сильний вітер.

За цей час стихія вже встигла завдати чимало збитків. Зокрема призводила до призупинення роботи громадського транспорту. Окрім цього, негода валила дерева та білборди.

Часто сильний вітер супроводжувався снігом, дощем, деколи градом і блискавками з громом.

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