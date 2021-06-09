В Італії – ще одна Венеція: потужна злива затопила Рим

Через сильні дощі у Римі, в Італії з'явилося ще одне "місто на воді". Зливи так затопили вулиці, що з обіду 8 червня автомобілі вже не їздили, а "пливли".
Рим затопило
Через грози з потужною зливою та градом у Римі трапилися підтоплення. Найбільше постраждали північні райони італійської столиці.
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На півночі Риму рятувальники допомагали 6 вихователям та 40 дітям вибратися з дитсадка. Адже рівень води на першому поверсі будівлі сягав 90 сантиметрів. Дітей та дорослих розмістили у сусідньому готелі.
У тому ж районі надзвичайники рятували людину, яка через воду не могла вийти з напівпідвального приміщення.
Коли злива припинилася рятувальники здійснили 50 виїздів, щоб допомогти ліквідувати наслідки негоди. До речі, дощ, який затопив місто, падав лише кілька хвилин.
Рим затопили сильні зливи / Фото з твітеру Беатріс Брігнон
Вулиці міста перетворилися на ріки
Підтоплення ускладнило рух на багатьох вулицях Риму, зокрема і в центрі. На відео у соціальних мережах видно, як автомобілі пересуваються утворюючи хвилі. На поверхні коричневої води плаває сміття і багато пляшок.
Дивіться відео з кадрами затопленого Риму:
Автомобілі "пливуть" вулицями: відео
Власникам мопедів було найгірше. Їх транспорт не міг пересуватися у такій кількості води, тому водії мусили йти пішки та тягнути скутери.
У Римі випав дощ по коліна: відео