Потужний шторм вдарив по Північній Європі: є загиблі та постраждалі

30 січня 2022 , 16:28
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Джерело:

DW

Країни Північної Європи 30 січня потерпають від шторму Малік. В епіцентрі негоди опинилися Данія, Польща та Німеччина.

Без світла залишилися сотні тисяч будівель. Мости закрили, а пороми – пришвартували до берега. 

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Пожежна служба Берліна оголосила надзвичайний стан. Людей закликали не легковажити своєю безпекою й залишатися вдома. У Гамбурзі піднявся рівень води в Ельбі. Місцевих жителів просять не залишатися у нижніх районах міста або на території порту

Європа потерпає від шторму: дивіться відео

В епіцентрі негоди опинився Гамбург: дивіться відео

Жертвами негоди стали 4 людей

За даними ЗМІ, жертвами негоди стали щонайменше 4 людей. У Шотландії на 60-річну жінку впало дерево. Також через падіння дерева у Великій Британії загинув 9-річний хлопчик.

У Німеччині чоловік загинув від удару передвиборчого плаката. Окрім того, відомо про жертву негоди у Польщі. 

ЗМІ також повідомляють про постраждалих. 

У Данії закрили мости

Через шторм у Данії закрили:

  • міст Оресунн – з'єднує країну зі Швецією;
  • міст Великий Бельт – з'єднує острови Зеландія та Фюн.
Автор: Мар'яна Бекало