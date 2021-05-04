Потужний торнадо у Джорджії забрав життя двох людей: фото, відео наслідків

У Джорджії Сполучених Штатів Америки пронісся потужний торнадо. Він повалив безліч дерев та пошкодив будівлі.

В деяких районах штату відключили електрику. У місті Келхун-Сіті пориви вітру повалили ліхтарі.

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Внаслідок природного явища загинуло 2 людини:

чоловік помер через те, що дерево впало на його автомобіль;

іншою жертвою стихії стала жінка, дерево впало на її будинок.

Наразі інформації про інших потерпілих не було. Також на території Джорджії спостерігається підтоплення вулиць.



Наслідки торнадо / Фото з твітера Sheriff Greg Pollan

Потужний торнадо в Джорджії: дивіться відео

Кільком місцевим підприємствам завдано збитків. Фактичну кількість смерчів, викликаних штормами, назвуть після того, як Національна служба погоди США (NWS) проведе оцінку збитків.

За даними PowerUutage , понад 5,7 тисячі будинків в окрузі Фултон втратили електропостачання.

Шторми викликали затримки рейсів у міжнародному аеропорту Hartsfield–Jackson. Пожежно-рятувальне управління Атланти відреагувало на низку викликів, пов'язаних з руйнуваннями, завданими негодою.



Стихія зруйнувала низку будинків / Фото Associeated Press