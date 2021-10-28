Потужний торнадо пронісся Луїзіаною: приголомшливі відео удару стихії

У містечку Лейк-Чарльз, що в США, зафіксували потужний торнадо. Поранення внаслідок лиха отримали двоє людей, з десяток будинків зазнали суттєвих руйнувань.

Максимальна швидкість вітру сягала близько 200 кілометрів на годину. Він зачепив суттєво близько 10 будинків, ще кілька – зазнали менших руйнувань.

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Одна з місцевих жінок ховалась у шафі

Одну з жительок міста торнадо застав зненацька – отож прихисток жінка знайшла у шафі.

Коли я була у шафі, щось вдарило в будинок. Я вийшла, а навколо – гори зі сміття, а посередині моє стелі стирчить велика дошка,

– розповіла Кайлі Флеш.

Тисячі місцевих мешканців залишились без світла

Бред Бассе ховався у будинку разом з дружиною та дитиною і теж міг спостерігати, як на вулиці літають уламки будівель. Через негоду без електроенергії залишились близько 7 500 користувачів місцевої енергетичної компанії.

Луїзіана лише оговталась від урагану Лора

Зазначимо, що Луїзіана ще не оговталась від двох потужних ураганів, які обрушились на штат у 2020 році. Минулого року тут наробила лиха Лора – шторм 4 категорії.

Місцеві жителі шоковані. За словами Кайлі Флеш вона нещодавно закінчила ремонт будинку після торішніх руйнувань.

Дивіться відео з наслідками торнадо / Відео з твітера:

Дивіться фото з Лейк-Чарльза / Фото з твітера та ЗМІ:

У вересні на США обрушились одразу два урагани

Зазначимо, що у серпні – вересні на США насунулись одразу два урагани Ніколас та Іда. Наслідки Іди були набагато більш руйнівними: жертвами стихії стали 70 людей. 15 з них загинули саме в Луїзіані. Постраждалі регіони відвідав президент Джо Байден