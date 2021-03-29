Потужний вибух стався на нафтопереробному заводі в Індонезії: відео вражають

На нафтопереробному заводі Pertamina в Індонезії стався потужний вибух, який спричинив пожежу. Інцидент стався 28 березня – цього ж дня у країні підірвали вхід до католицької церкви.
Джерело:iNews
Влада наразі не прокоментувала ситуацію. Та очевидці публікують у соцмережах чимало промовистих відео з місця подій.
Нагадаємо 21 березня стався масштабний вибух на нафтозаводі у Венесуелі
Вибух на заводі в Індонезії: що відомо
- В індонезійській провінції Західна Ява зафіксували потужний вибух. Після вибуху на місці подій почалася масштабна пожежа.
- Як кажуть свідки, вибухнув нафтопереробний завод Pertamina. Чутно це було за десятки кілометрів.
- Інцидент стався 28 березня. Офіційних заяв про причини вибуху наразі не було. Нічого не відомо й про ймовірних жертв або постраждалих.
- У деяких місцевих ЗМІ вибух списали на удар блискавки.
Вибух на заводі в Індонезії: відео з соцмереж
Нафтопереробний завод, на якому стався вибух – шостий за розміром із семи заводів Pertamina. Він працює з 1994 року, а розташований – приблизно за 200 кілометрів на схід від Джакарти.Зверніть увагу: цього ж дня, 28 березня, в індонезійському місті Макасар на острові Сулавесі двоє смертників влаштували вибух біля входу до католицької церкви. У результаті 14 людей зазнали травм.