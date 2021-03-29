Потужний вибух стався на нафтопереробному заводі в Індонезії: відео вражають

На нафтопереробному заводі Pertamina в Індонезії стався потужний вибух, який спричинив пожежу. Інцидент стався 28 березня – цього ж дня у країні підірвали вхід до католицької церкви.

Влада наразі не прокоментувала ситуацію. Та очевидці публікують у соцмережах чимало промовистих відео з місця подій.

Нагадаємо 21 березня стався масштабний вибух на нафтозаводі у Венесуелі

Вибух на заводі в Індонезії: що відомо

В індонезійській провінції Західна Ява зафіксували потужний вибух. Після вибуху на місці подій почалася масштабна пожежа.

Як кажуть свідки, вибухнув нафтопереробний завод Pertamina. Чутно це було за десятки кілометрів.

Інцидент стався 28 березня. Офіційних заяв про причини вибуху наразі не було. Нічого не відомо й про ймовірних жертв або постраждалих.

У деяких місцевих ЗМІ вибух списали на удар блискавки.

Вибух на заводі в Індонезії: відео з соцмереж

Нафтопереробний завод, на якому стався вибух – шостий за розміром із семи заводів Pertamina. Він працює з 1994 року, а розташований – приблизно за 200 кілометрів на схід від Джакарти.