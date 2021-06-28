Потужний вибух прогримів у метро Лондона: моторошні фото та відео

У центрі Лондона прогримів потужний вибух. Сталося це 28 червня біля станції метро Elephant and Castle. На місце вже прибули 70 пожежників.

У соцмережах повідомляють, що пожежа почалася поруч з колишнім торговим центром. На кадрах, оприлюднених очевидцями, видно величезний стовп чорного диму над британською столицею.

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Є постраждалий

За інформацією The Guardian, постраждала щонайменше 1 людина – чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Про це журналістам розповіли вогнеборці, які працювали на місці події.

Що сталося у центрі Лондона

Пожежа спалахнула близько 14:00 за Лондоном. Місцевих жителів попередили, щоб вони позакривали усі вікна та двері. Рух усіх потягів у районі зупинили.

На відео, опублікованому в мережі, спочатку видно густий темний дим, чути звуки сирен. Потім раптово лунає вибух, очевидці кричать: "Бомба, бомба".

Вибух у центрі Лондона: дивіться відео з соцемереж

Пожежа та вибух у метро Лондона / Фото з соцмереж



Лондонські пожежники підтвердили, що в епіцентрі вибуху спалахнула пожежа, яка охопила 3 комерційних об'єкти, 4 автомобілі та телефонну будку.

Причини вибуху

За попередньою версією, пожежа сталася в гаражах поруч зі станцією Elephant and Castle, а не на самій станції. Про причини вибуху наразі не повідомляють, але поліцейські вже відхилили версію про тероризм.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту.

Станція метро Elephant and Castle, де стався вибух: карта