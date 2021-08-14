Потужний землетрус сколихнув Гаїті: є жертви і руйнування, оголошено загрозу цунамі

Вранці 14 серпня Гаїті сколихнув потужний землетрус, його магнітуда сягнула 5,7. Місцеві рятувальники повідомили, що катастрофа призвела до жертв та руйнувань.

Землетрус стався на глибині 10 кілометрів. Експерти також попередили про загрозу виникнення цунамі. За даними фахівців, на деяких ділянках узбережжя висота хвиль може сягати 3 метрів.

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Людям рекомендують бути обережними і не наражати власне життя на небезпеку. Зокрема, варто утриматися від прогулянок узбережжям.

Землетрус на Гаїті: дивіться відео

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