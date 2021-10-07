Потужний землетрус стався поблизу Токіо: роботу метро призупиняли

В околицях столиці Японії 7 жовтня зафіксували потужний землетрус. У місті спрацювала екстрена система оповіщення, а роботу метро зупинили.

В Японському метеорологічному агентстві заявили, що магнітуда склала землетрусу становила 6,1 за шкалою Ріхтера.

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За даними Геологічної служби США, епіцентр розташовувався в районі міста Тіба, що за 40 кілометрів від Токіо. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 62 кілометри. Наразі загроза цунамі не оголошувалася.

Водночас мешканці Токіо відчули сильні підземні поштовхи у різних частинах японської столиці. Влада закликала людей:

тимчасово зупинити використання газових плит,

вимкнути електроприлади,

зберігати спокій.

За даними очевидців, стіни та меблі в будинках сильно розгойдувалися. Також у цілях безпеки влада зупинила рух експресів "Сінкансен".

Двома днями раніше землетрус магнітудою 6,1 було зафіксовано біля східного узбережжя острова Хонсю.

Генсек кабміну Японії повідомив, що позаштатних ситуацій на атомних об'єктах після землетрусу не виявили.

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