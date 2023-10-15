Історична подія: після 18 років перерви зі Львова до Варшави вирушив перший потяг

15 жовтня зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву. Так, потяг Львів-Варшава відновив своє курсування.

Так, потяг Львів-Варшава сполучає 10 українських міст та 2 польських. Проходження прикордонного та митного контролю передбачено на станції "Рава-Руська". Там пасажири здійснюватимуть пересадку на польський потяг.

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Перший рейс на Варшаву вирушив зі Львова

В Укрзалізниці розповіли, що маршрут організовано через хабову станцію Рава-Руська. До Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе по колії сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink.

На станції Рава-Руська пасажири здійснюють пересадку на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії і можуть доїхати до Любліна або Варшави.

Потяг Львів-Варшава: дивіться відео

Зазначається, що за рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів. Є місця 1-го та 2-го класу.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 година. Вартість – від 1 188 гривень.

Квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів.

Маємо крутий бонус! Планували комфортно сполучити Львів із Варшавою (через Раву-Руську), а вийшло ще й Івано-Франківськ, Калуш, Долину Моршин, Стрий і Жовкву. Усі ці міста тепер мають зручне щоденне зʼєднання з Любліном та Варшавою. Приємно також, що завдяки цьому проєкту "ожив" залізничний пункт пропуску у Раві-Руській, який не працював понад 20 років. Тут зробили ремонт, розмістили пункти митного та прикордонного контролю, відкрили касу міжнародного продажу,

– прокоментував очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Наразі очікується реалізація другого етапу проєкту "Євроколія Варшава – Львів". Він передбачає розробку і виготовлення проєктно-кошторисної документації на відновлення залізничного сполучення європейською колією на ділянці Рава-Руська – Брюховичі.

Зі Львова до Варшави вирушив перший потяг / фото Максима Козицького, Укрзалізниця

Нагадаємо, що Укрзалізниця розширює кількість місць на маршруті "Харків – Перемишль" до Польщі. У залізничній компанії налаштовані, що оновлений розклад поїздів значно покращить сполучення між Харковом і Польщею.