Укр Рус
24 Канал Новини України У мережі пишуть про зупинку потягів, що сполучають Київ з Європою: що кажуть в УЗ
8 січня, 22:50
2

У мережі пишуть про зупинку потягів, що сполучають Київ з Європою: що кажуть в УЗ

Сергій Попович
Основні тези
  • Потяги з Києва до Європи затримуються через падіння опори на контактну мережу залізниці, що призвело до знеструмлення.
  • Рух поїздів вже відновлюється, а для рейсів, що прибудуть в комендантську годину, передбачено автобусні трансфери по місту.

Потяги, що сполучають Київ з Європою зупинилися та простоюють вже кілька годин. Поїзди запізнюються на кілька годин.

Причина зупинки пов'язана з погодними умовами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали та Укрзалізницю.

Дивіться також Численні ДТП, українці з лопатами та міста у кучугурах: кадри з областей, які засипало снігом 

Чому поїзди з Києві у Європу стоять?

У мережі повідомляють, що поїзд Перемишль – Київ запізнюється на близько 5 годин, а Будапешт – Київ стоїть вже 3 години, ще й без світла.

В Укрзалізниці повідомили, що на Київщині впала опора зовнішньої лінії 110 кіловат на контактну мережу залізниці. Одна з дільниць тимчасово знеструмлена.

Це спричинило затримку цілої низки поїздів, серед яких найбільш відчутна затримка у рейса №10/9 Будапешт – Київ, 
– розповіли в Укрзалізниці.


Поїзд, що сполучає Київ з Європою зупинився / Соцмережі

Втім, там зазначили, що перешкоду вже прибрано, напругу подано, і поїзди по черзі відновлюють рух.

Для тих рейсів, які прибудуть до Києва у комендантську годину, за сприяння КМДА передбачено автобусні трансфери по місту.

Що відомо про негоду в Україні?

  • 9 січня в багатьох областях України сильні снігопади, хуртовини та штормовий вітер.

  • Через сильні снігопади та ожеледицю в Україні зафіксовано понад 100 ДТП, на дорогах – значні затори. Складна ситуація найбільше торкнулася Заходу країни.

  • Уряд України ухвалив рішення, що дозволяють освітнім закладам перейти на дистанційне навчання, а підприємствам – на віддалений режим роботи через погіршення погодних умов.

  • Винятки становлять критична інфраструктура та об'єкти, де дистанційна робота неможлива через воєнний стан.