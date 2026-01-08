У мережі пишуть про зупинку потягів, що сполучають Київ з Європою: що кажуть в УЗ
- Потяги з Києва до Європи затримуються через падіння опори на контактну мережу залізниці, що призвело до знеструмлення.
- Рух поїздів вже відновлюється, а для рейсів, що прибудуть в комендантську годину, передбачено автобусні трансфери по місту.
Потяги, що сполучають Київ з Європою зупинилися та простоюють вже кілька годин. Поїзди запізнюються на кілька годин.
Причина зупинки пов'язана з погодними умовами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали та Укрзалізницю.
Чому поїзди з Києві у Європу стоять?
У мережі повідомляють, що поїзд Перемишль – Київ запізнюється на близько 5 годин, а Будапешт – Київ стоїть вже 3 години, ще й без світла.
В Укрзалізниці повідомили, що на Київщині впала опора зовнішньої лінії 110 кіловат на контактну мережу залізниці. Одна з дільниць тимчасово знеструмлена.
Це спричинило затримку цілої низки поїздів, серед яких найбільш відчутна затримка у рейса №10/9 Будапешт – Київ,
– розповіли в Укрзалізниці.
Поїзд, що сполучає Київ з Європою зупинився / Соцмережі
Втім, там зазначили, що перешкоду вже прибрано, напругу подано, і поїзди по черзі відновлюють рух.
Для тих рейсів, які прибудуть до Києва у комендантську годину, за сприяння КМДА передбачено автобусні трансфери по місту.
Що відомо про негоду в Україні?
9 січня в багатьох областях України сильні снігопади, хуртовини та штормовий вітер.
Через сильні снігопади та ожеледицю в Україні зафіксовано понад 100 ДТП, на дорогах – значні затори. Складна ситуація найбільше торкнулася Заходу країни.
Уряд України ухвалив рішення, що дозволяють освітнім закладам перейти на дистанційне навчання, а підприємствам – на віддалений режим роботи через погіршення погодних умов.
Винятки становлять критична інфраструктура та об'єкти, де дистанційна робота неможлива через воєнний стан.