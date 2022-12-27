Попит різко зріс: Укрзалізниця призначила додаткові потяги на Новий рік
Джерело:Укрзалізниця
Напередодні Нового року Укрзалізниця призначила 7 додаткових рейсів пасажирських потягів. 6 з них – у напрямку Карпат.
Таким чином Укрзалізниця дбає про українців. Нагадаємо, що на сьогодні налічується 11 потягів, які сполучають Україну з Угорщиною.
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Додаткові потяги на Новий рік
191/192 Київ – Львів
- 30.12.2022 о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові.
- Зворотно з 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.
229/230 Київ – Ужгород
- 29.12.2022 з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачево із прибуттям о 13:23.
- Зворотно з 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.
238/237 Одеса – Ужгород
- З Одеси 29.12.2022 о 17:00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачево із прибуттям о 12:02.
- Зворотно з 30.12.2022 о 17:00 з поверненням до Одеси об 11:06.
216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ
- Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13.
- Зворотно 29 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.
255/256 Київ – Чернівці
- Вирушатиме з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50.
- Зворотно з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.
211/212 Харків – Львів
- Вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27.
- Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.
І ще одне "бонусне" призначення для Кривбасу, де також є різке зростання попиту на квитки:
176/175 Київ – Кривий Ріг
- Вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 06:19 через Миронівку, станцію імені Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07.
- Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.
Нагадаємо, що з України курсуватиме за кордон ще один потяг – він сполучатиме Мукачево і Кошице. Цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним напрямком для українців.