Негода в Україні: в Укрзалізниці попередили про затримки потягів – перелік
30 червня 2021 , 23:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Укрзалізниці
Містами України 30 червня пройшлися сильні грози, подекуди – з градом. Через складні погодні умови можливі затримки потягів.
В Укрзалізниці попередили, які саме потяги рухаються по маршруту із запізненням. Відповідний перелік оприлюднили у телеграмі.
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Які потяги затримуються:
- №830 Львів – Ужгород (на 1 годину);
- № 134 Миколаїв – Рахів (на 1 годину);
- №150 Ворохта – Полтава (на 1 годину 33 хвилини).
- №749 Київ – Івано-Франківськ (на 1 годину 37 хвилин);
- №18 Ужгород – Харків (на 1 годину 56 хвилин);
Негода в Україні: що відомо
- Потужна злива вдруге за тиждень накрила Львів. Автомобілі буквально тонули у дощовій воді, дерева повиривало з корінням, утворилися величезні затори.
- Сильні грози пройшлися й Буковиною. Шквальний вітер розгулявся там не на жарт. У людей побиті шибки, зірвані дахи, пошкоджені автомобілі.
- Напередодні негода також наробила лиха, зокрема, у Запоріжжі, Дніпрі та Полтавщині. Комунальні служби ліквідовують її наслідки.