Негода в Україні: в Укрзалізниці попередили про затримки потягів – перелік

30 червня 2021 , 23:45
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Джерело:

телеграм-канал Укрзалізниці

Містами України 30 червня пройшлися сильні грози, подекуди – з градом. Через складні погодні умови можливі затримки потягів.

В Укрзалізниці попередили, які саме потяги рухаються по маршруту із запізненням. Відповідний перелік оприлюднили у телеграмі.

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Які потяги затримуються:

  • №830 Львів – Ужгород (на 1 годину);
  • № 134 Миколаїв – Рахів (на 1 годину);
  • №150 Ворохта – Полтава (на 1 годину 33 хвилини).
  • №749 Київ – Івано-Франківськ (на 1 годину 37 хвилин);
  • №18 Ужгород – Харків (на 1 годину 56 хвилин);
Важливо! Радимо слідкувати за оновленнями на інформаційних ресурсах Укрзалізниці, адже дані про затримки можуть змінюватися.

Негода в Україні: що відомо

  • Потужна злива вдруге за тиждень накрила Львів. Автомобілі буквально тонули у дощовій воді, дерева повиривало з корінням, утворилися величезні затори.
  • Сильні грози пройшлися й Буковиною. Шквальний вітер розгулявся там не на жарт. У людей побиті шибки, зірвані дахи, пошкоджені автомобілі.
  • Напередодні негода також наробила лиха, зокрема, у Запоріжжі, Дніпрі та Полтавщині. Комунальні служби ліквідовують її наслідки.
Автор: Ірина Буртик