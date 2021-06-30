Негода в Україні: в Укрзалізниці попередили про затримки потягів – перелік

Містами України 30 червня пройшлися сильні грози, подекуди – з градом. Через складні погодні умови можливі затримки потягів.

В Укрзалізниці попередили, які саме потяги рухаються по маршруту із запізненням. Відповідний перелік оприлюднили у телеграмі.

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Які потяги затримуються:

№830 Львів – Ужгород (на 1 годину);

№ 134 Миколаїв – Рахів (на 1 годину);

№150 Ворохта – Полтава (на 1 годину 33 хвилини).

№749 Київ – Івано-Франківськ (на 1 годину 37 хвилин);

№18 Ужгород – Харків (на 1 годину 56 хвилин);

Негода в Україні: що відомо

Потужна злива вдруге за тиждень накрила Львів. Автомобілі буквально тонули у дощовій воді, дерева повиривало з корінням, утворилися величезні затори.

Сильні грози пройшлися й Буковиною. Шквальний вітер розгулявся там не на жарт. У людей побиті шибки, зірвані дахи, пошкоджені автомобілі.

Напередодні негода також наробила лиха, зокрема, у Запоріжжі, Дніпрі та Полтавщині. Комунальні служби ліквідовують її наслідки.

Радимо слідкувати за оновленнями на інформаційних ресурсах Укрзалізниці, адже дані про затримки можуть змінюватися.