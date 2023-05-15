В австрійському поїзді пролунала промова Гітлера: пасажири були шоковані

В австрійському потязі у гучномовці пролунав запис промови Адольфа Гітлера. Пасажири були шоковані.

Потяг прямував з Брегенца до Відня 14 травня. Раптово там пролунав запис промови Гітлера і крики натовпу "Зіг Хайль".

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Запис ніяк не зупинявся

Екіпаж потяга не міг ніяк зупинити цей запис та навіть перебити його оголошенням. Пасажири були шоковані. Згодом вони опублікували відео інциденту в мережі.

Очевидець розповів, що спочатку була 30-секундна промова Гітлера, а потім він почув "Зіг Хайль".

У залізниці зробили офіційну заяву, наголосивши, що не причетні до трансляції промов. Вони вже повідомили про інциденти в поліцію.

Це вже не перший випадок

Виявилось, що минулого тижня в Австрії вже були подібні випадки. Наприклад, у потягах, які їхали до столиці з Санкт-Пельтена, двоє невідомих відтворювали промови Гітлера через гучномовець. Зловмисники вигукували "Хайль Гітлер".

Влада відстежила підозрюваних. Подивились відео з камер поїзда, але поліція поки не встановила їхні особи. На думку правоохоронців, невідомі відкривали кабіни провідників ключами, які є у працівників залізниці, і вмикали ці записи.