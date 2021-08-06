Знеструмлені вулиці та зірвані дахи: негода накрила Полтавщину

У Полтаві 6 серпня пронеслася сильна злива зі шквальним вітром. Вітер поламав дерева та пошкодив автомобілі.

Негода пронеслась у місті та торкнулась області ввечері 6 серпня. Через це деякі будинки залишились без світла.

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Негода накрила Полтаву

Негода у місті почала вирувати орієнтовно о 17 годині – почався сильний дощ та вітер. Пориви шквального вітру поламали дерева та знеструмили кілька будинків у центрі міста.

Вітер та злива вирували також у Полтавській області. Зокрема, через повалені дерева на частині траси Київ – Харків утворилися затори.

Телестудія "Лубни" повідомила, що в місті дерево поцілило людям у балкон, розбивши вікно.

Негода завдала шкоди на Полтавщині / Фото "Kolo News", Lydmila Kvas, Vadim Kirpichenko

До речі, полтавець Андрій Тимощук розповів, через сильний дощ та повалені гілки між Лубнами і Пирятином неможливо було їхати автомобілем.

В Оржиці впало дерево біля хірургічного відділення. Дерева також пошкодили автомобілі. Попередньо пишуть, що вітер зірвав дахи.

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