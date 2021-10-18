Повалили на землю й побили: у Росії затримали соліста Маріїнського театру

У Санкт-Петербурзі поліція затримала соліста Маріїнського театру Віктора Коротича. Під час затримання чоловіка повалили на землю і кілька разів вдарили.

Очевидці повідомили, що 19 жовтня до соліста Маріїнського театру на вулиці підійшли троє поліцейських, які вимагали показати документи, мовляв, схожа на нього людина перебуває у розшуку. З'явилося відео його затримання.

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Постраждалий заявив про травмування

Коротича почали силою заштовхувати в поліцейський автобус після того, як він сказав, що не взяв із собою паспорт.

За словами Віктора Коротича, він намагався показати поліцейським своє фото на офіційному сайті Маріїнського театру. Також чоловік пояснював, що не може поїхати до відділення, оскільки не встигне на свою виставу.

Попри це силовики доставили Коротича у відділення й завели щодо нього адміністративну справу про "непокору співробітникам правоохоронних органів".

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Затриманий Віктор Коротич заявив про травми внаслідок дій силовиків. Він збирається подати скаргу проти поліцейських.

Що відомо про Коротича