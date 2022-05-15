Поведінка Росії є односторонньою відмовою від угоди з НАТО, – глава німецького МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що поведінка Росії рівнозначна односторонній відмові від угоди з НАТО 1997 року.

Зокрема у цьому договорі мовиться про те, що Росія та НАТО не розглядатимуть один одного як противників, а навпаки – разом працюватимуть над миром у євроатлантичному регіоні на принципах демократії та безпеки.

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Також там мовиться, що Росія та НАТО повинні поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність всіх держав, а також поважати їхнє право вибору шляхів забезпечення власної безпеки.

Угоду, яку повністю можна прочитати за посиланням, укладали для зміцнення довіри між Росією та НАТО та для запобігання будь-якому потенційно загрозливому нарощуванню в узгоджених районах Європи, включаючи Центральну та Східну Європу.

Фактично, Росія самостійно перервала угоду

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зауважила, що поведінка Росії рівнозначна односторонній відмові від угоди 1997 року з НАТО.

Російський уряд ясно дав зрозуміти, що Основоположний акт Росія-НАТО для нього більше нічого не вартий. Тому тепер ми маємо визнати, що цей базовий акт також було припинено в односторонньому порядку Росією, а не НАТО,

– заявила вона.

Зауважимо, що практичну співпрацю з Росією НАТО призупинило ще у 2014 році після окупації Криму.

Розширення НАТО: останні новини

Через повномасштабну війну Росії проти України, Швеція та Фінляндія майже одночасно повідомили про намір вступити до НАТО. В Альянсі відреагували швидко й заявили, що у їхньому випадку процес вступу буде "швидким".

Фінляндію і її рішення підтримали очільник Євроради Шарль Мішель, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та Президент України Володимир Зеленський.

Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков почав традиційні заяви про те, що вступ Фінляндії у НАТО загрожує Росії. Через погрози президент Фінляндії навіть зідзвонився з Путіним і заявив про плани вступу до НАТО.

Попри це, країни не збираються змінювати думку. 15 травня Фінляндія та Швеція ухвалили офіційне рішення щодо подання заявки на членство в Північноатлантичному Альянсі.

Нині генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина не блокуватиме членство Фінляндії та Швеції у НАТО, хоч раніше той виступав проти.

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