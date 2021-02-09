Укрексімбанк після програшу у Господарському суді продовжує тиск на іноземного інвестора – покупця майна банкрута ПрАТ "Бліц-Інформ".

Днями стало відомо, що 17 березня 2021 року відбудеться друге коло боротьби за майно колишнього флагмана поліграфії – ПрАТ "Бліц-Інформ". Апеляція розгляне скаргу на рішення Господарського суду м. Києва від 16 грудня 2020 року, яким у судовому порядку підтверджено правомірність аукціону з продажу активів збанкрутілого видавництва.

Як відомо, власником майна банкрута ПрАТ "Бліц-Інформ" на публічному відкритому аукціоні стало ТОВ "Палп Мілл Прінт" (входить до складу австрійсько-німецької групи Pulp Mill Holding GmbH). Нові власники поліграфічного підприємства зазначають, що незважаючи на перемогу в суді першої інстанції, вони продовжують відчувати неабиякий тиск з боку колишнього заставного кредитора банкрута – державного Укрексімбанку. Зокрема мова йде про численні процесуальні диверсії, націлені на нового власника.

"Навіщо Укрексімбанк "замовив" Палп Мілл Прінт? Питання, у якому ми якраз розбираємося", – сказав генеральний директор ТОВ "Палп Мілл Прінт" Олег Дубровка.

Керівництво компанії-покупця активів ПрАТ "Бліц-Інформ" підкреслює, що майно банкрута ПрАТ "Бліц-Інформ" було придбано з боку ТОВ "Палп Мілл Прінт" без будь-яких обтяжень та зобов'язань перед Укрексімбанком.

"Якби подібні умови були десь зафіксовані та оголошені перед аукціоном, то жоден свідомий інвестор-бізнесмен не вклав би й гривню в придбання такого майна. Однак Укрексімбанк чомусь вважає, що ми, придбавши майно на публічному відкритому аукціоні, маємо відповідати за боргами банкрута. Ми, як покупці, на такі умови не підписувалися. Жодним нормативно-правовим актом вони не передбачені.

Коли ми питаємо банк: "На підставі чого?", то отримуємо у відповідь миттєву активізацію кримінального провадження, яке не розслідується понад рік, а існує для того, щоб тримати нас "у тонусі". З моменту придбання нами майна у банку змінилося керівництво, але, на жаль, зовсім не змінюються підходи. Якщо держава в уособленні державного банку саме так уявляє собі створення "інвестиційної гавані", то вимушений розчарувати. Наразі модель поведінки представників Укрексімбанку більше нагадує сомалійських піратів, аніж авторитетну фінансову установу з зрозумілими бізнес-процесами. Це хрест на іноземних інвестиціях. ТОВ "Палп Мілл Прінт", що входить до європейського холдингу, наразі є одним з лідерів серед поліграфічних підприємств в Україні і в наших планах – продовжувати нарощувати потужності та впроваджувати європейські стандарти якості продукції та ведення бізнесу, хоча держбанк і намагається цьому всіляко перешкоджати. То де ж тут дії в інтересах держави?", – розповів генеральний директор ТОВ "Палп Мілл Прінт" Олег Дубровка.

Він також зазначив, що цей кейс можна демонструвати іноземним інвесторам як приклад того, чому вкладати кошти та час в Україну, м'яко кажучи, небезпечно.

"Вже після проведення аукціону та придбання активів ПрАТ "Бліц-Інформ" з боку ТОВ "Палп Мілл Прінт", до нас увірвалися з обшуками, ініційованими Укрексімбанком. Обшуки пройшли з численними процесуальними порушеннями, ТОВ "Палп Мілл Прінт" зазнав значних збитків в результаті таких дій правоохоронних органів. Також Укрексімбанк не зміг довести свою позицію щодо порушень підготовки та проведення аукціону ні під час відповідних перевірок діяльності арбітражного керуючого, які були ініційовані держбанком та проводились Мін'юстом, ні у процесі слухання справи у Господарському суді м. Києва, – сказав Олег Дубровка. – Ми з гідністю прийняли всі виклики і продовжуємо розвивати підприємство. Протягом 2020 року ми, попри постійні "палки в колеса" з боку Укрексімбанку, не тільки зберегли унікальний трудовий колектив, забезпечивши 500 робочих місць, ми ще й зайняли лідируючі позиції на ринку поліграфічної продукції та сплатили податків на суму понад 48 млн грн до бюджетів різних рівнів", – сказав Олег Дубровка.

Він підкреслив, що наразі керівництво ТОВ "Палп Мілл Прінт" розглядає декілька версій такої підвищеної активності держбанку.

"Зокрема, серед них:

Лобіювання фінустановою інтересів наших конкурентів, які не ризикнули взяти участь в аукціоні, але отримавши конкурента на ринку поліграфії, активізувались. Замовлення певних сумнівних бізнес-груп, які мали намір використати територію унікального видавництва як майданчик для банального чергового будівництва житлового комплексу Намагання заробити на ситуації через чисельних посередників, прикриваючись інтересами держави та інші версії.

Мені прикро, що замість концентрації на своїх основних функціях – розвитку поліграфічного бізнесу, збільшення об'ємів виробництва, створення нових робочих місць я вимушений з метою захисту інтересів ТОВ "Палп Мілл Прінт" приміряти не властиву для себе роль детектива. Але гарантую, що ми не зупинимось, доки не з'ясуємо ситуацію", – зазначив Олег Дубровка.