Укрэксимбанк после проигрыша в Хозяйственном суде продолжает давление на иностранного инвестора – покупателя имущества банкрота ЗАО "Блиц-Информ".

На днях стало известно, что 17 марта 2021 года состоится второй круг борьбы за имущество бывшего флагмана полиграфии – ЗАО "Блиц-Информ". Апелляция рассмотрит жалобу на решение Хозяйственного суда города Киева от 16 декабря 2020 года, которым в судебном порядке подтверждена правомерность аукциона по продаже активов обанкротившегося издательства.

Как известно, собственником имущества банкрота ЗАО "Блиц-Информ" на публичном открытом аукционе стало ООО "Палп Милл Принт" (входит в состав австрийско-немецкой группы Pulp Mill Holding GmbH). Новые владельцы полиграфического предприятия отмечают, что несмотря на победу в суде первой инстанции, они продолжают испытывать большое давление со стороны бывшего залогового кредитора банкрота – государственного "Укрэксимбанка". В частности речь идет о многочисленных процессуальных диверсиях, направленных на нового владельца.

"Зачем Укрэксимбанк "заказал" Палп Милл Принт Вопрос, в котором мы как раз разбираемся", – сказал генеральный директор ООО "Палп Милл Принт" Олег Дубровка.

Руководство компании-покупателя активов ЗАО "Блиц-Информ" подчеркивает, что имущество банкрота ЗАО "Блиц-Информ" было приобретено со стороны ООО "Палп Милл Принт" без каких-либо обременений и обязательств перед "Укрэксимбанком".

"Если бы подобные условия были где-то зафиксированы и объявлены перед аукционом, то ни один сознательный инвестор-бизнесмен не вложил бы и гривну в приобретение такого имущества. Однако "Укрэксимбанк" почему-то считает, что мы, приобретя имущество на публичном открытом аукционе, должны отвечать по долгам банкрота. Мы как покупатели на такие условия не подписывались. Ни одним нормативно-правовым актом они не предусмотрены.

Когда мы спрашиваем банк: "На основании чего?", то получаем в ответ мгновенную активизацию уголовного производства, которое не расследуется более года, а существует для того, чтобы держать нас "в тонусе". С момента приобретения нами имущества в банке сменилось руководство, но, к сожалению, совсем не меняются подходы. Если государство в олицетворении государственного банка именно так представляет себе создание "инвестиционной гавани", то вынужден разочаровать. Сейчас модель поведения представителей "Укрэксимбанка" больше напоминает сомалийских пиратов, чем авторитетное финансовое учреждение с понятными бизнес-процессами. Это крест на иностранных инвестициях. ООО "Палп Милл Принт", входящее в европейский холдинг, в настоящее время является одним из лидеров среди полиграфических предприятий в Украине и в наших планах – продолжать наращивать мощности и внедрять европейские стандарты качества продукции и ведения бизнеса, хотя госбанк и пытается этому всячески препятствовать. Так где же здесь действия в интересах государства?", – рассказал генеральный директор ООО "Палп Милл Принт" Олег Дубровка.

Он также отметил, что этот кейс можно демонстрировать иностранным инвесторам в качестве примера того, почему вкладывать средства и время в Украину, мягко говоря, небезопасно.

"Уже после проведения аукциона и приобретения активов ЗАО "Блиц-Информ" со стороны ООО "Палп Милл Принт", к нам ворвались с обысками, инициированными "Укрэксимбанком". Обыски прошли с многочисленными процессуальными нарушениями, ООО "Палп Милл Принт" понес значительные убытки в результате таких действий правоохранительных органов. Также "Укрэксимбанк" не смог доказать свою позицию относительно нарушений подготовки и проведения аукциона ни при соответствующих проверок деятельности арбитражного управляющего, которые были инициированы госбанком и проводились Минюстом, ни в процессе слушания дела в Хозяйственном суде. Киев, – сказал Олег Дубровка. – Мы с достоинством приняли все вызовы и продолжаем развивать предприятие. В течение 2020 года мы, несмотря на постоянные "палки в колеса" со стороны "Укрэксимбанка", не только сохранили уникальный трудовой коллектив, обеспечив 500 рабочих мест, мы еще и заняли лидирующие позиции на рынке полиграфической продукции и уплатили налогов на сумму более 48 миллионов гривен в бюджеты разных уровней", – сказал Олег Дубровка.

Он подчеркнул, что сейчас руководство ООО "Палп Милл Принт" рассматривает несколько версий такой повышенной активности госбанка.

"В частности, среди них:

Лоббирование финучреждением интересов наших конкурентов, которые не рискнули принять участие в аукционе, но получив конкурента на рынке полиграфии, активизировались. Заказ определенных сомнительных бизнес-групп, которые намеревались использовать территорию уникального издательства как площадку для банального очередного строительства жилого комплекса Попытки заработать на ситуации из-за многочисленных посредников, прикрываясь интересами государства и другие версии.

Мне жаль, что вместо концентрации на своих основных функциях – развитии полиграфического бизнеса, увеличении объемов производства, создании новых рабочих мест я вынужден с целью защиты интересов ООО "Палп Милл Принт" примерить не свойственную для себя роль детектива. Но гарантирую, что мы не остановимся, пока не выясним ситуацию", – отметил Олег Дубровка.