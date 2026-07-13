Вода накриває Бангладеш: повені забрали життя 51 людини, понад мільйон мешканців постраждали

У Бангладеш понад тиждень тривають масштабні повені, спричинені сильними мусонними дощами. Внаслідок негоди загинула щонайменше 51 людина, а кількість постраждалих перевищила мільйон.

Влада евакуює мешканців із небезпечних районів, однак синоптики попереджають про ризик нових підтоплень. Про це повідомляє BBC.

Що відомо про наслідки повені у Бангладеші?

За даними місцевої влади, через загрозу подальших підтоплень проводиться евакуація мешканців із районів підвищеного ризику. Наразі тисячі людей перебувають у тимчасових державних укриттях, оскільки багато будинків виявилися затопленими або пошкодженими.

Найбільше від повеней постраждав район Кокс-Базар, де загинули 28 із 51 загиблого. У цьому регіоні розташоване найбільше у світі поселення біженців рохінджа, де проживає понад мільйон людей.

Одним із найтрагічніших інцидентів стало затоплення школи в Кокс-Базарі. Через паводки загинули вчитель та кілька учнів.

Сильні опади також спричинили зсуви ґрунту та масштабні підтоплення у столиці країни Дацці. У деяких районах міста вода піднялася до рівня колін, через що значно ускладнився рух транспорту.

Місцеві медіа звернули увагу на проблеми з дренажною системою столиці та поставили під сумнів ефективність попередніх урядових робіт із її модернізації.

Представник Центру прогнозування та запобігання повеням Сардер Удой Райхан повідомив, що ситуація у південно-східних районах країни найближчим часом може покращитися. Водночас він попередив про загрозу нових підтоплень у північних та північно-східних регіонах через продовження опадів.

Бангладеш регулярно стикається з масштабними повенями через географічні особливості країни. Держава розташована у низинній дельті великих річок, а сезон мусонів щороку приносить сильні дощі, які часто призводять до руйнівних наслідків.

Нагадаємо, у Венесуелі внаслідок двох потужних землетрусів загинули понад 4 тисячі людей, а ще понад 16 тисяч отримали поранення.

Серія підземних поштовхів сталася 24 червня: спочатку поблизу Сан-Феліпе зафіксували землетрус магнітудою 7,2, а вже через 40 секунд стався сильніший удар магнітудою 7,5. Епіцентр другого землетрусу розташовувався приблизно за 23 кілометри на південний схід від Юмаре.

Понад 32 тисячі людей можуть вважатися зниклими безвісти, а міжнародні організації допускають, що остаточна кількість жертв може перевищити 10 тисяч.

Найбільших руйнувань зазнав район Ла-Гуайра неподалік Каракаса, де тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи. За словами представників влади, із 855 пошкоджених будівель 189 повністю зруйнувалися через силу підземних поштовхів.

Місцеві мешканці та волонтери продовжують розбирати завали, однак повідомляють про нестачу спеціальної техніки та допомоги рятувальних служб. До ліквідації наслідків землетрусів уже долучилися понад 1 600 іноземних рятувальників, які прибули до Венесуели для проведення пошукових операцій.