Королівську сім'ю Іспанії закидали брудом і камінням у постраждалій від повеней Валенсії

Король Іспанії Філіпп VI та його дружина Летісія вирушили до Валенсії, що постраждала від повеней. Однак натовп зустрів королівську пару не з привітаннями, а з агресією – у них кидали бруд, каміння, пляшки та палки.

Разом із ними прибули прем'єр-міністр Педро Санчес і регіональний президент Карлос Масон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

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Як зустріли королівську сім’ю у Валенсії

Унаслідок нищівної повені в Іспанію, загинуло вже 272 людини. В одне з найбільш пострадалих міст Пайпорту у Валенсії, прибула королівська сім’я, аби оцінити ситуацію.

Однак натовп зустрів королівську пару не без привітань. Їх закидали брудом, камінням, пляшками та палками. Люди вигукували образи, звинувачуючи владу в недостатній підтримці. З натовпу лунали крики: "Вбивці" та "Геть звідси!".

Королеву ображали словами: "У тебе все є, а люди тут гинуть!", "Ти не знаєш проблем із водою! А у нас немає нічого!", "Президент – пес!".

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Охорона намагалася вивести короля в безпечне місце, але натовп не дозволив їм піти. Довелося застосувати кінну охорону, щоб взяти ситуацію під контроль.

Жителів Валенсії не влаштовує повільна реакція влади на стихійне лихо.

Нагадаємо, в Іспанії сталися історично руйнівні повені через феномен "холодної краплі". Вчені запевняють, що в цьому випадку велику роль зіграла світова кліматична криза.

Раніше влада направила в регіон ще 10 000 силовиків для рятувальних операцій. Вже понад 30 000 людей евакуйовано із затоплених районів. Економічні збитки для населення також колосальні, тисячі підприємств зруйновано.