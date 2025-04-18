В Італії автомобіль провалився у промоїну на дорозі – рятувальники знайшли тіла пасажирів
- На півночі Італії авто з двома людьми провалилося у промоїну через потоки води, інцидент стався поблизу Віченци.
- У пошуках брали участь пожежники, водолази, рятувальники, дрони та гелікоптер, повінь також зруйнувала міст у Вальданьйо.
На півночі Італії через потоки води на дорозі утворилася промоїна, в якій зник автомобіль з двома людьми – це були батько і син. Після довгих пошуків пожежна команда ідентифікувала їх.
Інцидент стався поблизу міста Віченца. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ansa.
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Що відомо про автомобіль з пасажирами, який провалився у промоїну
Пізно ввечері 17 квітня стало відомо, що двоє людей зникли внаслідок знесення потоком води в районі Віченци.
У виданні повідомляють, що у пошуках зниклих брали участь пожежники, водолази, рятувальники зі знанням роботи на воді, дрони та гелікоптер. Повінь також зруйнувала міст у Вальданьйо. Батька і сина знесло сильною течією потоку.
Зранку 18 квітня знайшли тіло одного зі зниклих безвісти. Його помітили в утримуючому басейні в Тріссіно.
Пізніше рятувальники з'ясували, що знайденим виявився 65-річний Леоне Франческо Нардон. Він – батько 34-річного Франческо, який досі вважався зниклим безвісти.
Згодом пожежна бригада знайшла тіло іншого зниклого – Франческо Нардона. Згідно з реконструкціями, автомобіль затягнуло у яму і він опинився в потоці.
У виданні повідомили, що батько та син прямували до комуни Вальданьо (Віченца), щоб добровільно допомогти рятувальникам після того, як вони дізналися про численні підтоплення підвалів і нижніх поверхів, що сталися вночі.
Тіло першого загиблого від повені в Італії виявили у четвер, 17 квітня. Це був 92-річний чоловік.
До слова, дощі принесли повені на туристичний острів Лансароте в Іспанії. Низка міст опинилася під водою, владі довелося оголосити надзвичайний стан.