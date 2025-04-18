В Італії автомобіль провалився у промоїну на дорозі – рятувальники знайшли тіла пасажирів

На півночі Італії через потоки води на дорозі утворилася промоїна, в якій зник автомобіль з двома людьми – це були батько і син. Після довгих пошуків пожежна команда ідентифікувала їх.

Інцидент стався поблизу міста Віченца. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ansa.

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Що відомо про автомобіль з пасажирами, який провалився у промоїну

Пізно ввечері 17 квітня стало відомо, що двоє людей зникли внаслідок знесення потоком води в районі Віченци.

У виданні повідомляють, що у пошуках зниклих брали участь пожежники, водолази, рятувальники зі знанням роботи на воді, дрони та гелікоптер. Повінь також зруйнувала міст у Вальданьйо. Батька і сина знесло сильною течією потоку.

Зранку 18 квітня знайшли тіло одного зі зниклих безвісти. Його помітили в утримуючому басейні в Тріссіно.

Пізніше рятувальники з'ясували, що знайденим виявився 65-річний Леоне Франческо Нардон. Він – батько 34-річного Франческо, який досі вважався зниклим безвісти.

Згодом пожежна бригада знайшла тіло іншого зниклого – Франческо Нардона. Згідно з реконструкціями, автомобіль затягнуло у яму і він опинився в потоці.

У виданні повідомили, що батько та син прямували до комуни Вальданьо (Віченца), щоб добровільно допомогти рятувальникам після того, як вони дізналися про численні підтоплення підвалів і нижніх поверхів, що сталися вночі.

Тіло першого загиблого від повені в Італії виявили у четвер, 17 квітня. Це був 92-річний чоловік.

До слова, дощі принесли повені на туристичний острів Лансароте в Іспанії. Низка міст опинилася під водою, владі довелося оголосити надзвичайний стан.