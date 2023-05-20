Найбільша за століття повінь накрила Італію: Мелоні достроково покидає саміт G7

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні змушена достроково повернутись додому із саміту держав G7, який просто зараз проходить в Японії. Все через масштабні повені, що найбільш уразили північ Італії.

Саме через термінове повернення до Італії Мелоні перенесла підсумкову пресконференцію, після якої одразу вирушить, аби "уважно стежити за надзвичайною ситуацією" в Емілії-Романьї.

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Раніше прем'єрка Італії розповіла іншим лідерам G7 про ситуацію в країні. У твітері вона подякувала за "солідарність з Італією та людьми, що постраждали від повені".

Я хотіла б подякувати лідерам G7 та партнерам з кількох країн, які в ці години висловлюють слова солідарності з Італією та людьми, що постраждали від повені. Ваша близькість є відчутним знаком нашої згуртованості у ці важкі часи. Дякую вам,

– наголосила вона.

Наслідки повені в Італії / Фото The Guardian

Потужні повені накрили Італію

Руйнівні повені накрили регіон Емілія-Романья, що призвело до численних жертв і залишили тисячі людей без даху над головою. Відомо, що повінь виникла через сильні дощі, які почали падати після багатомісячної посухи, яка висушила землю, зменшивши її здатність поглинати воду.

У регіоні Емілія-Романья випала половина середньорічної норми опадів всього за 36 годин. Річки вийшли з берегів, а тисячі гектарів сільськогосподарських угідь опинилися під водою. Станом на вечір 18 травня приблизно 20 000 людей залишилися без даху над головою, а 13 осіб вважаються загиблими.

До чого тут глобальне потепління

Це лише останнє стихійне лихо, яке вразило країну. Пів року тому 12 людей загинули на південному острові Іскія в результаті зсуву ґрунту, викликаного проливними дощами. Ще 11 загинули у вересні 2022 року від раптових повеней у центральному регіоні Марке.

Наразі ще зарано говорити про те, наскільки повені були спричинені глобальним потеплінням і якою мірою вони погіршилися чи посилилися.

Але по всій Європі зі збільшенням концентрації вуглекислого газу в атмосфері посилюються екстремальні погодні умови – кілька років поспіль від посухи страждають фермери в Іспанії і на Півдні Франції, а минулого року по всьому континенту спостерігалася безпрецедентна спека. Експерти кажуть, що географія Італії робить її особливо вразливою до кліматичних катастроф.