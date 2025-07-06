Смертельна повінь у Техасі забрала життя понад 50 людей

У Техасі тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після нищівної повені, що накрила округ Керр. Негода забрала життя щонайменше 51 людини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про повені в Техасі

В окрузі Керр унаслідок негоди загинули щонайменше 43 людини, серед них 15 дітей. Ще щонайменше восьмеро жертв зафіксували в сусідніх округах штату.

За даними ЗМІ, до рятувальних робіт надзвичайники залучили гелікоптери, човни та дрони. Наразі вони продовжують пошуки 27 дітей із дитячого табору "Mystic", які досі вважаються зниклими безвісти.

Вода в річці Гуадалупе в Техасі піднялася на понад 8 метрів лише за 45 хвилин, змиваючи все на своєму шляху. Через стихійне лихо в регіоні було затоплено багато кемпінгів і доріг, що суттєво ускладнює доступ до постраждалих територій. Проведення рятувальних робіт ускладнюють також тривалі дощі.

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Місцеві чиновники повідомили, що упродовж останніх 36 годин було врятовано понад 850 людей, а у таборах було докладено "героїчних зусиль" для порятунку дітей.

Відомо, що до Техасу також прибула міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Вона запевнила, що адміністрація Дональда Трампа залучить всі наявні ресурси для подолання наслідків.