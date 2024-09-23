Європу чекає ще потужніший циклон: чи є загроза для України

У другій половини вересня над Європою вирує циклон "Борис". Що це за циклон і чому до нього прикута увага? Коли останній раз річки виходили з берегів і затоплялися цілі міста, як, наприклад, Строне-Шльонські у Нижньосілезькому воєводстві Польщі?

Загроза повторення лиха

Причиною повені став прорив греблі на річці Моравка. Причина – потужний циклон над Атлантикою, який був пригальмований на кордоні з Україною, через процес блокувального антициклону. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Антициклон не змінний з початку вересня і блокує вологі маси води. "Борис" почав "крутитися" на місці – особливо в Центрі Європи, що спричинило потужні опади. Зокрема, в Чехії на 1 квадратний метр випало 4 метри води. Швидкість потоку, звісно, була руйнівною.

Найбільше були підтоплені Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина, і далі в межах водозбірних басейнів основних річок Європи. Дунай біля Будапешту майже досягає історичного максимуму водності.

Зараз, за прогнозами синоптиків, формується ще потужніший циклон, який буде рухатися від Великої Британії до південного сходу. Нові опади можуть зумовити повторення лиха. Однак, ці циклони не переміщуються до України. У нас посуха, горять торф'яники q ліси, знижується водність річок.

Нині "Борис" вирує над Італією, однак він суттєво втратив потужність, тож більша частина дощів в Європі вже випали.

Що це означає для України

Чи можемо ми далі милуватися гарним, майже літнім вереснем і ясним небом? Так. Однак сказати, що це нормально, – важко. Сухе листя, суха земля, страждає сільське господарство, особливо рослинництво, знижується самоочищення українських річок, як у результаті карколомних забруднень, що спричинило вилив органічних речовин з Курської області в річку Сейм і далі – в Десну.

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Глобальні кліматичні зміни стають реальністю, однак, попри широку, вже майже 20-річну дискусію з цих питань, людство в цілому, і Європа зокрема, до них не готові. Треба переосмислити політику стосовно гідроспоруд, водотоків, річок в цілому і водозбірних басейнів. Проживання поблизу річок починає набувати цілком реальних потенційних небезпек (та ще й ворог намагається щодня їм завдавати шкоди).

З іншого боку, посуха, яка сьогодні є в Україні, – це теж ознака того, що на часі прискорена зміна агротехнологій і нашого сприйняття клімату. Підвищення планетарної температури означає збільшення вірогідності появ повені та стихійних лих.

Для постраждалої від війни економіки України – це зона особливої уваги. У нас є шанс розбудовувати нову регіональну економіку і локальне господарювання вже з розумінням цих кліматичних викликів, які спостерігаємо в Європі. Будемо пильними, дослуховуємось до фахівців, віримо в ЗСУ та здоровий глузд!