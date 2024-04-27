"Змінюватимуть хід війни": в ISW пояснили, чи зможе Україна звільнити всі окуповані території

Здатність України повернути всі завойовані Росією території буде залежати від майбутніх рішень на Заході, в Кремлі та в Києві. Зокрема, вирішальні стануть спроможності всіх сторін динамічно змінювати хід війни.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, посилення протиповітряної оборони ЗСУ системами Patriot допоможе захиститися від масованих ударів російськими балістичними ракетами та планерними авіабомбами.

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Україні доведеться спершу використати допомогу

Окремі американські чиновники поновили обговорення ідеї "заморозити лінії розмежування" там, де вони є. Вони вважають, що останнього пакета військової допомоги США Україні може бути недостатньо для звільнення всіх окупованих Росією територій.

Водночас в Інституті вивчення війни зазначили, що робити подібні висновки натепер зарано, оскільки зброя від Сполучених Штатів має спершу потрапити на фронт і продемонструвати відповідний ефект у просуванні Збройних Сил України.

Прихильники поточного пакета американської військової допомоги не стверджують, що він сам собою дасть можливість Україні звільнити всі окуповані території. Зокрема, такі обговорення щодо можливих кінцевих станів війни дуже передчасні, оскільки президент США Джо Байден підписав законопроєкт лише кілька днів тому.

Зазначається, що доправлення американської військової допомоги до України триватиме кілька тижнів, перш ніж вона надійде до передових підрозділів і відчутно вплине на ситуацію на полі бою.

Після отримання зброї Силам оборони України доведеться спершу використати допомогу, що надходить від США, для стабілізації лінії фронту та зупинки російського наступу, особливо на Авдіївському напрямку та в районі Часового Яру,

– ідеться у звіті.

Усі сторони можуть змінювати хід війни

За даними ISW, масштаб та інтенсивність прогнозованої наступальної операції Росії влітку 2024 року, яку планується розпочати в червні, також залишається незрозумілою. Наразі російське військове командування активно оцінює та переглядає плани своїх літніх наступальних дій, щоб взяти до уваги протистояння з краще оснащеною українською армією.

Українським військам доведеться оборонятися від російських літніх наступальних дій і не дозволити росіянам досягти оперативно значущих результатів упродовж літніх місяців, перш ніж ЗСУ зможуть перехопити ініціативу в масштабах усього спектра воєнних дій і провести контрнаступальну операцію наприкінці 2024-го або у 2025 році.

Аналітики наголошують, що ЗСУ також мають розв'язати поточні проблеми з особовим складом – підготувати новий особовий склад, оснастити нові та відновити старі підрозділи. Точні часові межі цих зусиль, які, ймовірно, відіграватимуть велику роль у визначенні графіка майбутніх контрнаступальних операцій України, не визначені.

Згідно з оцінкою ISW, достатня і послідовна західна допомога матиме вирішальне значення для майбутніх українських контрнаступальних зусиль. Хоча США і Заходу треба буде оперативно реагувати.

Адже українське військове командування визначає обсяг і спрямованість таких операцій та передає потреби України західним партнерам за кілька тижнів і місяців, що передують майбутнім контрнаступальним операціям.

Здатність України відновити всю свою територію у довгостроковій перспективі залежить від численних майбутніх рішень на Заході, в Кремлі та у Києві. Будь-які дискусії, в яких перспективи перемоги або поразки України розглядаються як заздалегідь визначені результати, ігнорують те, як всі залучені сторони можуть динамічно змінювати хід війни в Україні,

– додали в ISW.