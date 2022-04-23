Повернемо все, що росіяни, не дай Боже, окупують, але потрібна зброя, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково поверне усі свої території. Проте він наголосив, що для цього необхідна зброя.

Лідер України додав, що цей процес не займе роки.

Зверніть увагу Нормальний лідер не має права боятися, – Зеленський про загрозу замахів на зустрічі з Путіним

Зеленський про територіальну цілісність України

Ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка була окупована. Саме така війна зараз в Україні,

– додав гарант.

Цікаво – Брифінг Лещенка від 23 квітня: дивитися відео