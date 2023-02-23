Повернемо всі території: на російських радіостанціях та у Криму пролунало звернення Буданова

У переддень перших роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну на російських радіостанціях, а також у Криму прозвучало звернення глави ГУР Буданова.

У своєму звернення глава української розвідки запевнив, що тимчасово окупований Крим, Донбас та інші території, які загарбала Росія, повернуться додому.

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Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що повідомлення Буданова пролунало на всіх кримських радіостанціях і навіть на Москві та Краснодарі.

Якщо коротко: Україна скоро повернеться, а всі зрадники будуть ліквідовані,

– пояснив Братчук.

Звернення Буданова, що лунало на окупованих територіях та у Росії: дивіться відео

Раніше Буданов прогнозував, що невдовзі в Росії виникне питання про політичну та безпекову архітектуру регіону, який простягається від Східної Європи до азійської частини Росії. Потенційно це може змінити політико-територіальну конфігурацію Росії.

"І це не питання десятиліть, це може статися швидко. Світу не потрібна російська федерація в тому вигляді, як вона є сьогодні, яка загрожує всьому світу. І крім ядерної загрози, Росії більше нічого запропонувати. Ця загроза нікому не потрібна. Росії доведеться змінюватися", – підкреслив очільник розвідки.

Водночас він зауважив, що завершення війни можливе лише за умови відновлення територіальної цілісності України до кордонів 1991 року. Будь-який інший варіант для України є неприйнятний, адже найменша територіальна поступка згодом може призвести лише до нового конфлікту.