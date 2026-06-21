Військові можуть повернутися із СЗЧ через Армія+: у Міноборони пояснили нову процедуру

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину отримали можливість повернутися на службу за новою процедурою. Найпростіше це зробити через застосунок Армія+, де можна самостійно обрати підрозділ та подати рапорт.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Як повернутися із СЗЧ?

Як повідомив Міністр оборони Михайло Федоров, військові, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня 2026 року, можуть повернутися до лав Сил оборони за спрощеною процедурою.

Одним із головних нововведень стала можливість скористатися застосунком Армія+, який дозволяє пройти більшість необхідних етапів дистанційно. Через додаток військовослужбовець може:

обрати новий підрозділ із запропонованого переліку,

вказати бажаний напрям служби,

зазначити свій бойовий та професійний досвід,

отримати супровід до моменту зарахування в нову військову частину.

Після того як рапорт буде погоджений, у системі з'явиться спеціальний статус "В дорозі". Він підтверджує добровільне повернення військового до служби та надає п'ять днів для прибуття до нового місця проходження служби.

У Міністерстві оборони наголошують, що новий механізм дозволяє уникнути направлення до батальйонів резерву та дає можливість самостійно обирати підрозділ для подальшого проходження служби.

Подати заявку можна не лише через Армія+, а й безпосередньо до обраної військової частини. Крім того, військовослужбовці ЗСУ можуть звернутися до Першого центру рекрутингу Сухопутних військ або Другого центру рекрутингу Десантно-штурмових військ.

Наразі програма доступна для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту. У Міноборони повідомили, що найближчим часом відповідна можливість з'явиться і для військовослужбовців Національної гвардії України.

Програма повернення діятиме протягом 100 днів – до 20 вересня 2026 року включно. У відомстві закликають військових, які бажають відновити службу, скористатися спрощеним механізмом у встановлені терміни.

Що про новий механізм кажуть військові?

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко прокоментував новий механізм повернення на службу для військових, які самовільно залишили частину.

За його словами, не всі військовослужбовці, які опинилися у статусі СЗЧ, є навмисними порушниками дисципліни. Причинами такого кроку нерідко ставали конфлікти з командирами, надмірне навантаження або інші складні життєві обставини під час тривалої війни.

Федоренко зазначив, що раніше процедура повернення була надто складною та могла затягуватися на кілька місяців через бюрократичні процеси між військовими частинами. Тепер після подання заявки через застосунок Армія+ обрана частина отримує звернення безпосередньо від військовослужбовця та проводить необхідну перевірку. Загалом процес повернення триватиме близько трьох тижнів.

Однією з ключових змін стало те, що військовий одразу ставатиме на всі види забезпечення, навіть якщо не має необхідних документів. Він також отримуватиме грошове забезпечення та додаткові виплати у разі виконання бойових завдань.

Водночас командир наголосив, що для військових, які самовільно залишать частину після 12 червня 2026 року, передбачатимуться жорсткіші умови повернення та посилена відповідальність за дезертирство.