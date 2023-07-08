Повернення командирів з "Азовсталі" додому: зворушливі кадри

8 липня з Туреччини до України повертаються легендарні командири, які керували охороною Маріуполя та заводу "Азовсталь". Зараз українські воїни на шляху додому.

Про повернення командирів стало відомо вдень 8 липня. При посадці на літак українських воїнів зустріли президент Володимир Зеленський, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та голова МВС Ігор Клименко, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Командири "Азовсталі" повертаються з Туреччини додому

Зворушливі кадри з повернення українських героїв

Денис "Редіс" Прокоменко, Святослав "Калина" Паламар, Сергій "Волина" Волинський, Олег "Аліс" Хоменко, Денис Шлега прибули на аеродром, де їх зустрів Володимир Зеленський. Усі зустрічі супроводжувалися теплими обіймами.

Зустріч Зеленського з командирами "Азовсталі" / Фото Офісу Президента

Після недовгих розмов, командири разом з президентом, главою ОП та керівником МВС сіли на літак, аби вирушити додому.

Легендарні командири повертаються додому / Фото Офісу Президента

Повернення командирів "Азовсталі" з полону: головне

Захисники Маріуполя 86 діб тримали оборону міста, яке майже весь цей час було оточене ворогом. Після міських боїв бійці полку "Азов", морські піхотинці та воїни інших підрозділів перейшли на завод "Азовсталь" де продовжували тримати оборону в надважких умовах під постійними ракетними та авіаційними ударами та обстрілами.

У травні 2022 року наші воїни виконали наказ та припинили оборону й захисники "Азовсталі" почали покидати завод. 20 травня з заводу вийшли командири:

Денис "Редіс" Прокоменко – командир "Азову";

Святослав "Калина" Паламар – його заступник;

Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Олег "Аліс" Хоменко – старший офіцер "Азова";

Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.

21 вересня у межах обміну полоненими 200 воїнів, включно з захисниками "Азовсталі" повернулися додому – їх обміняли на кума Путіна Медведчука. Командири ж вирушили до Туреччини, де перебували до 8 липня 2023 року.