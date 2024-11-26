Є причини: радник мера Маріуполя сказав, скільки реально людей повернулось в окуповане місто

Нардеп Максим Ткаченко заявив, що на окуповані території повернулось 150 тисяч людей, пізніше він цю заяву спростував. Насправді цифра є набагато менша, але порахувати її точно важко.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. зауваживши, що люди змушені повертатись на окуповані території через недостатню підтримку держави для внутрішніх переселенців. Щодо людей, які виїхали з Маріуполя – цифру порахувати фактично неможливо через кілька факторів.

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Скільки реально людей повернулись в окуповане місто та чому

За словами радника мера Маріуполя, цифра нардепа є справді завеликою. Не відповідає дійсності і цифра 70 тисяч людей, які повернулись в місто.

За даними, якими ми оперуємо, за нашими розрахунками, за нашими даними, які ми беремо з інсайдів – це від 20 до 40 тисяч людей, які повернулись в Маріуполь,

– підкреслив Андрющенко.

Радник мері Маріуполя зазначив, що основною причиною повернення українців в окуповане місто є відсутність житла. На жаль, у більшості випадків внутрішні переселенці в Україні його не отримують.

Станом на серпень – вересень 2023 року отримувачів допомоги від держави у розмірі 2 тисячі гривень було приблизно 4 мільйони. Станом на березень цього року, коли були скасовані виплати для абсолютної більшості, – близько 1,5 мільйона українців.

Яка доля українців, які позбулись цих виплат – велике питання. Якщо брати цифру людей, які, нехай, назавжди повернулись на окуповані території, то це вже й не такий великий відсоток,

– пояснив Андрющенко.

Більшість мешканців окупованих міст, які туди повертаються – це люди похилого віку. Їм важко розпочати життя спочатку та себе віднайти без житла та іншої допомоги. Крім того, їм вигідно повертатись на окуповані території, адже там вони отримують дві пенсії.

Інші ж люди – не можуть знайти роботу, щоб оплачувати собі житло. Якщо ж переїжджати у села, де воно набагато дешевше, там немає великої кількості робочих місць.

Це все спонукає людей приймати непросте, емоційне рішення та пробувати повернутись в окупований Маріуполь, враховуючи, що там просто залишилось житло,

– прокоментував радник мера Маріуполя.

Щодо виїзду людей з Маріуполя фактичного обліку немає. Деякі маріупольці виїхали в Україну, деякі в Росію, частину з них просто депортували. Тому цифра, яка озвучувалась, а саме 200 тисяч, не відповідає дійсності. За загальними обліковими даними можна вказати цифру приблизно 70 тисяч людей, але вона теж може коливатись.