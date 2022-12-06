У Росії поновлюють мобілізаційні заходи: чи означає це початок другої хвилі

У мережі активно шириться інформація про те, що найближчим часом в Росії можуть відновити мобілізаційні процеси. Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков не підтверджував, проте й не спростовував повідомлень про другу хвилю.

У російському телеграм-каналі з'явилися інформація щодо мобілізації. Посилаються на нібито представників держструктур, які наближені до цього процесу.

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Що відомо про ймовірність поновлення мобілізації у Росії

Російський телеграм-канал повідомляє, що за інформацією головного організаційно-мобілізаційного управління (ГОМУ) вже розпочалося створення списку росіян, які підлягають мобілізації у період з 12 грудня по 1 лютого. Ймовірно цього тижня представники військкоматів разом із силовиками почнуть роздавати повістки.

Російські джерела каналу передають, що тепер обходити будуть навіть лікарні, поліклініки, виші та коледжі.

Єдиної бази даних немає, використовуємо в роботі дані на запити. ГОМУ надає списки в інші відомства, там за цими списками проводять звірку і постачатимуть повістками тих громадян, які проходять відомчими базами даних. Простіше кажучи, пристави отримають від нас прізвища, якщо серед їхніх клієнтів будуть ці люди, їм видадуть повістки, – каже нібито представник ГОМУ Міноборони Росії.

У телеграм-каналі пишуть, що деяким студентам теж видадуть повістки. Річ у тім, що серед молоді багато "неблагонадійних". Мобілізацію хочуть нібито використати для залякування таких осіб.

Цього разу мобілізуватимуть здебільшого населення великих міст

Ліміт військовозобов'язаних селищ та дрібних населених пунктів практично вичерпано. Через це нова хвиля мобілізації стосуватиметься напряму жителів великих міст.

Варто зазначити, що офіційних підтверджень цієї інформації немає. Натомість російські ЗМІ повідомляють, що Дмітрій Пєсков, прессекретар Путіна, не став заперечувати інформацію про другу хвилю мобілізації в країні.

Дуже багато провокаційних повідомлень, треба орієнтуватися на інформацію Міноборони та президента,

– заявив Пєсков.

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