Троє кримських татар повернулися з російської колонії після 9 років ув’язнення

Троє кримських татар – Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров – звільнилися після 9 років у російській колонії. Вони відбули повний термін у справі "першої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на правозахисне об'єднання "Кримська солідарність". У Росії у 2003 році Хізб ут-Тахрір визнали терористичною організацією, а причетних до неї почали переслідувати.

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Росія відпустила трьох кримських політв’язнів

Як повідомляє правозахисне об'єднання "Кримська солідарність", Меметов перебував у колонії № 11, а Абільтаров і Абсеітов – у колонії № 1 міста Ставрополя.

Ремзі Меметова, Зеврі Абсеітова, Рустема Абільтарова та ще одного кримського татарина – Енвера Мамутова – заарештували 12 травня 2016 року в Бахчисараї. Російські силовики звинуватили їх в участі у терористичній організації.

24 грудня 2018 року Південний окружний військовий суд виніс вирок:

Меметову, Абсеітову та Абільтарову – по 9 років колонії,

– по 9 років колонії, Мамутову – 17 років позбавлення волі.

Згодом Верховний суд Росії пом’якшив вирок, зменшивши терміни на три місяці.

До слова, Росія систематично переслідує кримських татар, використовуючи звинувачення у тероризмі. Правозахисники вважають справи проти них сфабрикованими, а самих засуджених – політв’язнями.