Зеленський заявив, що в України немає сил, аби зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року

Україна не має спроможності зараз, аби силою повернути собі окуповані території, повернувшись до кордонів 1991 року. Водночас Київ готовий повернути анексований Крим шляхом дипломатії.

Україна також не визнає окуповані території російськими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського для Fox News.

Дивіться також Зеленський має козир, який може розіграти проти Путіна: розмова з генерал-майором Британії

Зеленський оцінив можливості України

Український лідер пояснив, що наша держава не може визнати будь-яку окуповану територію російською юридично. Зокрема, йдеться про ті території, які були окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення з 2014 року.

Юридично ми цього не визнаємо. Ми цього не приймаємо. З іншого боку, ми розуміємо, що поки що не маємо такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року,

– заявив Зеленський.

За його словами, Путін дав чітко зрозуміти, що Крим ніколи не повернеться до України. Президент також прокоментував те, чи готова наша держава відмовитися від півострова, аби отримати мирну угоду, яка закінчить війну.

"Я вже згадував, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей на те, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся", – додав глава держави.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не зацікавлений у заморожуванні війни. Водночас російський лідер, мовляв, готовий до переговорів. Він підкреслив, що варіант заморожування конфлікту не відповідає інтересам Кремля.