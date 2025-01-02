Ексрадник Трампа відповів, чи невідворотні територіальні поступки України

У США припускають, що ситуація з окупованими територіями може бути аналогічною із тією, що була із Кримом. Україну можуть зобов'язати не повертати захоплені росіянами українські землі військовим шляхом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю колишнього спецпредставника Держдепу по Україні, ексрадника Трампа Курта Волкера виданню LIGA.net.

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Окуповані території намагатимуться повертати "іншими засобами"

Ймовірно, Штати намагатимуться змусити Росію повернути захоплені території дипломатичним шляхом.

"Я думаю, що ви побачите невизнання, тобто ніхто не визнає російську окупацію, але ми напевно бачитимемо зобов'язання або розуміння того, що Україні це не буде повернено військовим шляхом. Ми повинні домагатися цього іншими засобами", – сказав він.

Політик також зауважив, що Росія продовжуватиме виконувати свої плани та спроби окупувати все більше української території.

Волкер також вважає, що усі введені санкції проти країни-агресорки можуть "жахливо" вплинути на українців, які залишаються в окупованих населених пунктах.

Ситуація нагадує мені Німеччину. Після Другої світової війни розвивалася Західна Німеччина, був вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО, а Східна Німеччина була окупована радянськими військами. І так тривало 40 років до того, як Німеччина знову об'єдналася,

– сказав Волкер.

Волкер висловився щодо гарантій безпеки

Американський дипломат також висловився про гарантії майбутньої безпеки України, зауваживши, що Києву варто продовжувати наполягати на членстві в НАТО.

"Це єдине, що Путін поважає. Він вже переконався, що запевнення на кшталт Будапештського меморандуму не працюють, їх не сприймають серйозно, тому вам потрібно продовжувати наполягати на членстві в НАТО", – наголосив Волкер.

А терміни, на яких треба наполягати, – це "негайно".

За словами, Волкера, як тільки припиняться бойові дії, Україну доведеться прийняти до Альянсу, щоб запобігти подальшій новій агресії.

Це має стримувати російську агресію. Люди нині думають, що раз війна все ще триває, то членство в Альянсі означає, що НАТО воює з Росією. Ми повинні змусити людей змінити своє мислення і сказати, що насправді навпаки,

– наголосив американський дипломат.