Поновлення на службі після СЗЧ: які документи, куди звертатися і що чекає

Військові, які самовільно залишили частину або були відсутні без поважної причини, можуть добровільно повернутися на службу за спрощеною процедурою. Це дозволяє поновити контракт, пільги та соціальні гарантії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Черкаський обласний ТЦК. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину або були відсутні без поважних причин, можуть добровільно повернутися на службу за спрощеною процедурою.

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Поновлення на службі після СЗЧ

Якщо повернутися протягом 72 годин:

відновлюється дія контракту та проходження військової служби;

поновлюється грошове, речове та продовольче забезпечення;

автоматично повертаються всі соціальні гарантії та пільги.

Навіть за кримінального провадження

Повернутися на службу можна, навіть якщо проти військовослужбовця відкрито кримінальне провадження. Остаточне рішення ухвалює командир військової частини.

Для кого діє спрощений порядок

До 30 серпня 2025 року повернутися можуть ті, хто:

самовільно залишив частину або дезертирував до 10 травня 2025 року;

мав тимчасово призупинену службу на момент прибуття до резервного батальйону;

добровільно звернеться до визначених органів не пізніше 30 серпня 2025 року.

Як повернутися на службу

До 30 серпня 2025 року потрібно:

добровільно звернутися до Військової служби правопорядку ЗСУ, резервного батальйону, ДБР чи Національної поліції;

подати рапорт через мобільний застосунок "Армія+".

Після подачі рапорту:

представники ВСП перевіряють дані;

після підтвердження – є 24 години, щоб прибути до підрозділу, отримати припис і відбути до резервного батальйону.

Можна служити не в тій самій частині

Повернення на службу не обов’язково означає повернення у старий підрозділ. У резервному батальйоні допоможуть оформити клопотання про переведення в іншу частину. Це дає можливість продовжити службу там, де це буде зручно та ефективно.

Спрощений механізм діє лише до кінця серпня 2025 року – скористатися ним можна вже зараз.