У Генштабі розповіли, куди направляють військових після СЗЧ

Військові після СЗЧ найчастіше потрапляють в бойові бригади. Це зроблено, щоб доукомпелктувати саме ті підрозділи, які потребують людей для захисту на різних ділянках фронту.

Якщо військовий після самовільного залишення частини потрапив до батальйону резерву, то навіть маючи рекомендаційний лист до тилової бригади, його відправлять до підрозділів пріоритетного комплектування. Про це в Генштабі ЗСУ розповіли журналістам hromadske.

Чому після СЗЧ потрібно повертатися лише в бойові підрозділи?

Після СЗЧ українці можуть повернутися на службу після певної процедури відновлення. Таких воїнів направляють до бойових бригад, адже саме там є дефіцит й підрозділи потрібно доукомплектовувати.

Водночас якщо військовий матиме рекомендаційний лист до бойових бригад, то при розподілі особового складу це враховується.

Водночас Генштаб не пояснив, які саме підрозділи є в переліку таких, що першочергово потребують доукомплектування.

Такий запит виник через те, що військові розповіли журналістам про наявну проблему з переведенням до інших бригад через самовільне залишення частини. Тоді йшлося, що батальйони резерву офіційно попередили бригади Сухопутних військ ЗСУ, що не враховуватимуть рекомендаційні листи, що видані військовим після їхнього СЗЧ. Натомість таких громадян направлятимуть одразу в штурмові підрозділи.

У Генштабі також розповіли, що після першого вчинення СЗЧ можна добровільно звернутися із клопотанням до слідчого та прокурора. Тоді суд врахує намір повернутися до своєї або іншої військової частини й видасть ухвалу про зняття статусу СЗЧ. Після отримання цього документа військового неодмінно поновлюють на військовій службі. За 72 години він повинен прибути до визначеного місця служби для початку роботи.

Зауважимо! Військові після СЗЧ можуть особисто звернутися до рекрутингу бойових бригад, обрати для себе подальше місце служби та взяти там рекомендаційний лист. Таким чином суд повинен відновити на службі й направити бійця саме до цієї обраної бригади. Однак такий шлях неможливий для повернення в тилову бригаду.

Що відомо про повернення військових після СЗЧ?