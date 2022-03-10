Повернення в СРСР: у Росії скасували іспит IELTS на знання англійської мови

Схоже, що співпраця з державою-агресором Росією перетворюється на справжню чорну містку. Відтак Міжнародна система оцінки знання англійської IELTS скасовує всі іспити на території Російської Федерації.

Стало відомо, що всі, хто мав у планах складати тест, попередили про скасування екзаменаційних сесій. Головна причина – "загостренням зовнішньополітичної ситуації".

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У Росії скасували ісп ит IELTS

Власники відомого іспиту IELTS на знання англійської мови вирішили призупинити свою діяльність на території Росії. Йдеться про British Council і Cambridge Assessment English, повідомляє The Insider.

Компанія запропонувала кандидатам, які оплатити іспит, конвертувати ці кошти у плату за курси підготовки до нього. Якщо росіяни відмовлять від цієї пропозиції, то їм залишається лише чекати до відновлення іспитів у їхній країні.

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