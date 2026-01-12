Як повернутися із СЗЧ через застосунок "Армія+": пояснення
- Військовослужбовець може повернутися на службу після самовільного залишення частини, подавши рапорт через мобільний застосунок "Армія+".
- Після підтвердження в "Армія+" військовий має 24 години, щоб прибути до органу управління ВСП та отримати припис до резервної частини.
Військовослужбовець для поновлення на службі після самовільного залишення частини може подати рапорт, скориставшись мобільним застосунком "Армія+".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
Як військовослужбовцю повернутись із СЗЧ?
За даними відомства, за допомогою "Армія+", військовослужбовець може подати рапорт, який опрацюють підрозділи ВСП, після чого скеровують військовослужбовця в один із батальйонів резерву, організовуючи:
- взаємодію з військовим, який подав рапорт, перевірку та уточнення персональних даних військового, а також документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби;
- взаємодію з командуванням батальйону резерву;
- роботу щодо направлення (супроводження) військового до батальйону резерву.
Вже після підтвердження в "Армія+" військовий має 24 години, щоб прибути до відповідного органу управління ВСП, отримати там припис та відбути до резервної частини. У резервній частині цей військовий зараховується до списків особового складу батальйону резерву,
– ідеться у повідомленні.
Які причини СЗЧ?
Максим Жорін пояснював, що однією з головних причин СЗЧ є відсутність довіри до командирів. Близько 70% рішень військових залежить від внутрішнього клімату у підрозділі та авторитету керівника.
Наразі ведуться активні заходи для розв'язання двох критичних проблем, які безпосередньо впливають на боєздатність ЗСУ. Ідеться про корупцію в органах ТЦК та самовільне залишення військових частин.