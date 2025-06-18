У Чернівцях виявили тіло російського солдата серед репатрійованих тіл загиблих

У Чернівцях серед репатрійованих тіл загиблих на війні українців виявили тіло окупанта. На ньому була російська форма та інші деталі, що вказують на його приналежність до армії Росії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальника бюро судово-медичної експертизи у Чернівецькій області Віктора Бачинського.

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Тіло слугуватиме обмінним фондом

Начальник бюро судово-медичної експертизи у Чернівецькій області розповів, що зверху на російському військовослужбовцеві була українська форма, а під нею – російська.

У нього був жетон на шиї, де був номер і напис "армія російської федерації". Зверху була форма українська, а під нею – російська з прапором. Ремінь був з пряжкою, де була зірка. І російські нашивки,

– розповів Віктор Бачинський у коментарі 24 Каналу.

Тіло окупанта слугуватиме обмінним фондом, як це передбачено домовленостями на рівні урядів.

"Ми його (тіло – 24 Канал) відправили на Вінницю, де їх приймають. З Вінниці їх відправлять у Росію", – додав Віктор Бачинський.

Як писало видання molbuk.ua, тіло цього військовослужбовця пролежало приблизно пів року.

До слова, нещодавно очільник МВС Ігор Клименко розповідав, що ворог передає тіла росіян разом з українцями. Він пояснив, що Росія може робити це навмисно, аби збільшити число переданих тіл та завантажити роботою українських експертів.