Примусове повернення чоловіків до України з-за кордону: адвокат пояснив, чи можливо таке

В Україна триває воєнний стан, тому військовозобов'язані чоловіки обмежені у праві виїзду за кордон. Водночас трапляються випадки незаконного перетину кордону – це створює додаткові виклики для держави.

Заступник голови комітету з питань захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький у коментарі ТСН.ua розповів про чіткий алгоритм дій щодо повернення цих осіб.

Як відбуватиметься повернення чоловіків з-за кордону?

Юрист каже, що примусове повернення можливе лише у випадках, якщо людина порушила закон країни про перебування або вчинила кримінальний злочин в іншій державі.

Всі громадяни, які перебувають за кордоном на законних підставах, котрі мають або тимчасовий захист, або інші підстави – їх не депортують. Але питання можуть виникнути, якщо в Україні буде ухвалено законодавство про те, що військовозобов'язані особи, які перебувають за кордоном, повинні повернутись до визначеної дати, а якщо не повернуться, то це буде вважатись кримінальним злочином,

– додав Старенький.

Він продовжив, що у разі доведення факту злочину та подання запиту на екстрадицію повернення конкретної особи все ж можливе. Водночас адвокат наголосив, що цей процес є технічно складним, оскільки щодо кожного військовозобов'язаного необхідно окремо проходити всю відповідну процедуру.

Поряд із цим можуть застосовувати й інший підхід. До прикладу, Німеччина в межах домовленостей із Україною може припинити надання захисту військовозобов'язаним українцям. У такому разі, пояснює він, їхнє перебування в країні фактично обмежиться 90 днями – як для звичайних туристів.

Важливо! Своєю чергою у коментарі 24 Каналу адвокат Руслан Ружицький розповів, що станом на зараз юридичного механізму зобов'язати чоловіків повернутися в Україну немає. З початку 2022 року такий законопроєкт виносився на розгляд Верховної Ради, втім влада від нього відмовилась.

Як це коментують українці за кордоном?

Водночас українці, котрі мешкають в Німеччині у коментарі ТСН.ua зауважили, що депортація могла б бути юридично можливою лише за умови укладення відповідної угоди між Україною та Німеччиною, а також за наявності рекомендацій ЄС. Вони додали, що наразі таких домовленостей немає, а примусове повернення військовозобов'язаних можуть розцінювати як порушення прав людини.

Адвокат Старенький зауважує, що Німеччина вважається однією з найбюрократичніших країн, тому навряд чи німці підуть на такий крок без низки угод та узгоджень.

Якщо у певного громадянина добігають до завершення підстави перебування у Німеччині, то йому про це повідомлять заздалегідь,

– уточнює він.

Наразі питання щодо повернення військовозобов'язаних піднімає не Німеччина, а Україна.

"Дійсно, багато чоловіків перебувають за кордоном. Йдеться і про тих, хто виїхав нібито тимчасово. Є такі, хто проігнорував вимогу оновити військово-облікові дані. Тому Україна шукає шляхи повернення, думає, як повернути цих людей,

– резюмував фахівець.

