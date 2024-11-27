"Повернення українців" на окуповані території: у Зеленського зробили чітку заяву

Ірина Верещук спростувала заяви про повернення переселенців на окуповані території. Вона наголосила, що таких даних у держави немає і бути не може.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступниці керівника Офісу Президента України для Суспільне. Вона категорично спростувала інформацію про нібито масове повернення ВПО на тимчасово окуповані території.

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У ОП заперечують "емоційні припущення"

Ці заяви стали відповіддю на слова народного депутата Максима Ткаченка, який повідомив про повернення близько 150 тисяч переселенців на території, тимчасово окуповані Росією. Згодом депутат пояснив, що це було лише емоційне припущення.

Ірина Верещук наголосила, що після цих слів в Офісі Президента провели нараду із силовими структурами. Жодна з них не підтвердила подібної інформації.

У нас закриті кордони з Росією і Білоруссю. Люди можуть в'їжджати з окупованих територій, але зворотний рух фактично неможливий,

– заявила Верещук.

Вона додала, що подібні повідомлення є лише маніпуляцією.

Причини зменшення кількості ВПО

Верещук також пояснила скорочення кількості зареєстрованих переселенців. За останні місяці кількість ВПО зменшилася на 250 тисяч осіб. За її словами, частина людей виїхала за кордон, втративши статус ВПО. Інші повернулися на звільнені території, такі як Харківщина та Херсонщина.

Ірина Верещук закликала громадян не піддаватися на маніпуляції окупантів, які використовують шантаж для примушення людей повертатися. Росія часто ставить це як умову для переоформлення майна, що може призвести до затримання чи примусової мобілізації.

Не піддавайтеся на шантаж і не їдьте до окупантів. Це точно не вихід,

– звернулася вона до населення.

Заступниця керівника ОП підкреслила, що держава продовжує активно підтримувати ВПО. За останні три роки виділили 150 мільярдів гривень.