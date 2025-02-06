Десь між мінімальним і нульовим, – Кіт Келлог оцінив шанси повернення ядерної зброї Україні

Президент Зеленський заявив, якщо Україна не вступить у НАТО, то хотіла б повернути собі ядерну зброю. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прокоментував шанси на це.

Його прогнози не надто обнадійливі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Келлога в інтерв'ю Fox News.

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"Цього не станеться"

Кіт Келлог заявив, що в України не має шансів повернути собі ядерну зброю.

Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Будьмо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться,

– сказав спецпредставник Трампа журналістику.

До слова, адміністрація попереднього президента США Байдена також виступала проти повернення ядерної зброї Україні. Там казали, що роблять усе для "посилення різних звичайних потужностей в Україні, а не ядерний потенціал".

Нагадаємо, що спецпредставник Трампа Келлог може приїхати в Україну 20 лютого – цю дату запропонували Штати. А 14 – 16 лютого він буде присутній на Мюнхенській конференції з безпеки, де можуть представити план завершення війни в Україні.