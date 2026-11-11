Чи посилять світломаскування в Україні: військовий пояснив, чому над цим задумалися

На Київщині вже посилюють режим світломаскування. Все через російські дрони, які використовують модуль оптичної навігації "Сусанін". Він допомагає безпілотнику не відхилятися від маршруту навіть в умовах роботи засобів РЕБ.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" Іван Киричевський. За його словами, світломаскування в Україні активно застосовували ще в 2022 році. Тоді в цьому був сенс.

Чому зараз задумалися про відновлення світломаскування?

Як наголосив Киричевський, у 2022 році Росія ще не мала керованих авіабомб, які можна запускати за десятки кілометрів від лінії фронту. Тоді літаки ворога підлітали безпосередньо до українських міст. А один з російських гелікоптерів навіть залетів на Полтавщину, де відстрілювався. Коли вже ворожа авіація перестала перетинати лінію фронту, тоді необхідність світломаскування спала.

Зараз про це заговорили через те, що ворог встановлює на дрони додаткову навігаційну систему "Сусанін". Відомо, що в бортовому комп'ютері безпілотника прокладений детальний маршрут польоту на основі супутникових знімків. У разі роботи РЕБ дрон може збиватися з маршруту. І тут вже допомагає модуль "Сусанін".

Фактично це камера, яка оцінює, чи правильно летить безпілотник. Якщо він відхилився, то вона коригує курс разом з системою GPS-навігації. При коригуванні допомагають різні світлові орієнтири вночі,

– сказав Киричевський.

Чому в Україні знову говорять про світломаскування: дивіться відео 24 Каналу

При цьому не варто забувати, що в умовах світломаскування важко буде працювати й українській авіації, яка збиває безпілотники.

Льотчикам з повітря теж не буде видно світла. Відповідно, важливо, аби не сталося так, що дрон зіб'ють безпосередньо над населеним пунктом. Тому важливо зменшити можливості для ворога, але не вплинути на нашу авіацію,

– наголосив військовий.

Додамо, на Київщині вже доручили районам та громадам посилити світломаскування. Обмеження завадять ворогу орієнтуватися на місці під час повітряних атак. Це особливо актуально в період довгих зимових ночей.